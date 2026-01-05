Panamá vs. México: boletos para el partido amistoso ya están a la venta

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la venta de boletos para el partido amistoso entre Panamá vs. México, que se disputará el jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá.
¡BOLETOS A LA VENTA PARA vs !— FEPAFUT (@fepafut) January 5, 2026
PRIMER JUEGO EN CASA 2026
Ingresa a https://t.co/A7z2QnXVUA y compra ya tu boleto para el Panamá México del 22 de enero en el Rommel.
Boletos desde $11.20 (Boleto $10 + $1.20 cargos por servicios). #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/87UhglqFE3