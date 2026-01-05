Panamá vs. México Deportes -  5 de enero de 2026 - 17:56

Panamá vs. México: boletos para el partido amistoso ya están a la venta

Ya están a la venta de boletos para el partido amistoso entre Panamá vs. México, que se disputará el jueves 22 de enero en el Rommel Fernández.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la venta de boletos para el partido amistoso entre Panamá vs. México, que se disputará el jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá.

