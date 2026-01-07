EE. UU. exigirá fianzas de hasta $15,000 a Venezuela y Cuba para visas B1/B2 con nueva política migratoria

El Gobierno de Estados Unidos anunció la inclusión de Venezuela y Cuba en una lista ampliada de países cuyos ciudadanos deberán depositar fianzas de hasta 15,000 dólares para poder solicitar la entrada al territorio estadounidense.

Estados Unidos exigirá fianzas de hasta $15,000

La medida fue confirmada esta semana por el Departamento de Estado y entrará en vigor a partir del 21 de enero, como parte de un programa que ahora alcanza a 38 países, en su mayoría del continente africano.

De acuerdo con la información oficial, cualquier persona que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y sea elegible para un visado B1 o B2 deberá pagar una fianza de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, monto que será definido durante la entrevista consular.

El visado B1 permite viajes por motivos de negocios, mientras que el B2 autoriza el ingreso con fines turísticos, personales o médicos.

La fianza no garantiza la visa

El Departamento de Estado aclaró que el pago de la fianza no garantiza la aprobación del visado, y advirtió que no será reembolsado si el solicitante paga sin que exista una indicación expresa de un funcionario consular.

Además, quienes depositen la fianza deberán entrar y salir de Estados Unidos exclusivamente por uno de los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto Internacional Washington Dulles

Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York

Aeropuerto Logan de Boston

El incumplimiento de este requisito podría derivar en la denegación de la entrada o en que la salida del país no quede debidamente registrada, lo que afectaría futuros trámites migratorios.

Lista sigue creciendo sin explicación oficial

En este nuevo listado ampliado figuran también países como Argelia, Angola, Gabón, Nepal, Senegal, Zimbabue y Uganda. La semana pasada, Washington ya había añadido a Bután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán.

Hasta ese momento, solo 13 países estaban sujetos a esta exigencia. Sin embargo, el Ejecutivo estadounidense no ha justificado públicamente los criterios para la inclusión de las nuevas naciones.

La decisión podría impactar a miles de personas que buscan viajar a Estados Unidos por turismo, negocios o razones médicas, especialmente en países con altos flujos migratorios hacia Norteamérica.

