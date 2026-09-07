La Otra Esposa llega a las pantallas de Telemetro para conquistarte

La Otra Esposa llega a las pantallas de Telemetro.

Lo que comienza como un amor a primera vista terminará marcado por la tragedia y una encarnizada rivalidad familiar. Las pantallas de Telemetro se renuevan con el estreno de La Otra Esposa, la producción que llega para cautivar las noches de la audiencia dentro del fenómeno de las telenovelas turcas.

La trama sigue a Ceylan, una joven que sueña con ingresar a la universidad, pero cuyo destino da un giro drástico al conocer a Karan, heredero de la poderosa familia Çelikan.

Tras ser acusada injustamente del asesinato del hermano de Karan, Ceylan se verá obligada a convertirse en su segunda esposa, como única vía para salvar su vida y darle un heredero.

Confinada en un entorno dominado por el desprecio de la familia y el deseo de venganza de su esposo, la protagonista luchará por demostrar su inocencia. ¿Logrará recuperar el amor de Karan entre secretos, celos y traiciones?