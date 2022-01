Mujer iba a retirar 20 dólares de su cuenta y encuentra que tiene mil millones de dólares

Esto ocurrió durante un día de la semana que los bancos no laboran, así que la mujer decidió no tocar su cuenta bancaria por temor a verse involucrada en un problema con las autoridades.

"He escuchado de casos donde las personas hicieron caso omiso y sacaron el dinero y después les exigieron que tenían que reponerlo, yo no haría algo así porque no es mi dinero", aseveró.

Trató de arreglar el malentendido el fin de semana pero no tuvo éxito, así que esperó hasta el día lunes para poder acudir en persona y que le den una solución. ¿Qué usted habría hecho?