Estos son los ganadores de los Óscar

AFP • 9 Feb 2020 - 11:53 PM

Estos son los ganadores de los 92° Premios de la Academia, que se entregaron este domingo en Hollywood.

MEJOR PELÍCULA

"Parásitos"

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon-ho, "Parásitos"

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix, "Joker"

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger, "Judy"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, "Historia de un matrimonio"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Parásitos" (Corea del Sur)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Toy Story 4"

MEJOR DOCUMENTAL

"American Factory"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"Parásitos", Bong Joon-ho, Han Jin-won

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Jojo Rabbit", Taika Waititi

MEJOR BANDA SONORA

"Joker", Hildur Gudnadottir

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

(I'm Gonna) Love Me Again, de "Rocketman"

MEJOR CORTO ANIMADO

"Hair Love"

MEJOR CORTO DE ACCIÓN

"The neighbors' window"

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

"Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)"

MEJOR FOTOGRAFÍA

"1917"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Había una vez en Hollywood"

MEJOR VESTUARIO

"Mujercitas"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"1917"

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

"Ford v Ferrari"

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

"1917"

MEJOR EDICIÓN

"Ford v Ferrari"

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

"Bombshell"