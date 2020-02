SHOWBIZ • 11 Feb 2020 - 10:30 AM

Aunque en la alfombra roja apareció flanqueando a su célebre padre junto a la actual pareja de este, la exmodelo Nicole Kimpel, los internautas han podido conocer esta semana que la joven Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, también llevó su propio acompañante a la gran noche de la industria de Hollywood, en la que su progenitor aspiraba, finalmente sin éxito, a llevarse el que hubiera sido su primer premio Óscar.

Ha sido la exmujer del actor malagueño, la citada Melanie, quien se ha encargado de revelar semejante circunstancia a través de su cuenta de Instagram. Y es que la hija de Tippi Hedren quiso retratar a su pequeña, que ya tiene 23 años, junto a su novio Elie Meyer poco antes de que ambos pusieran rumbo al teatro Dolby de Los Ángeles, y lo hizo en el momento inmediatamente previo a un beso en los labios.

"¡Mi hermosa Stella con su amor Eli! Para papá", reza el título que le ha dado Melanie a la sorprendente fotografía, una de las pocas instantáneas en las que su benjamina posa así de cariñosa con su chico, nada menos que el hijo de uno de los vicepresidentes del conglomerado mediático NBC Universal, Ronald Meyer.

Teniendo en cuenta el celo con el que Stella suele proteger su vida privada -de hecho, hasta el año pasado evitaba acudir a los eventos más mediáticos del mundo del espectáculo-, es más que probable que a la joven no le haya hecho demasiada gracia la indiscreción de su madre, quien ya se ha llevado más de una regañina por publicar fotos de ella sin su consentimiento.

"Stella del Carmen Banderas Griffith, eres la chica más bella del mundo tanto por dentro como por fuera. ¡Te quiero con todo mi corazón y toda mi alma! Por favor, no me pidas que quite esta foto", le dedicaba la intérprete, con ruego incluido, con motivo del 23 cumpleaños de Stella el pasado mes de septiembre.