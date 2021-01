"Nomadland" y compañía: ¿Qué aspirantes a los Óscar faltan por estrenarse?

EFE • 25 Ene 2021 - 07:38 AM

Los Óscar encaran una de las carreras más extrañas que se recuerdan debido al retraso de la gala por la pandemia, por lo que todavía hay muchas películas con grandes opciones a la estatuilla, como la favorita destacada "Nomadland", que aún no se han estrenado de forma comercial en Estados Unidos.

Dentro de la pesadilla y la tremenda incertidumbre que vive Hollywood desde que comenzó la crisis por el coronavirus, resulta muy fácil perderse en el calendario de estrenos.

Publicidad

Aplazamientos de cintas, lanzamientos digitales, pases en autocines, fórmulas híbridas entre internet y cines...

Seguir las novedades de la cartelera en los últimos meses ha sido todo un incordio al que los Óscar han contribuido en parte.

Publicidad

La noche más importante del cine se retrasó al 25 de abril (en lugar del 28 de febrero inicial) debido a la pandemia e incluirá dos importantes novedades: cintas estrenadas en internet podrán competir en las categorías generales (como mejor película) y el límite para estrenar filmes que quieran optar a las estatuillas será el 28 de febrero (a diferencia del 31 de diciembre tradicional).

Con todo este lío montado, la 93 edición de los Óscar, que debía premiar los títulos más destacados de 2020, se ha plantado en la última semana de enero de 2021 con algunas de sus principales aspirantes todavía sin haberse presentado comercialmente en EE.UU. (al margen de preestrenos, pases de prensa, festivales y proyecciones especiales).

Estas son algunas de ellas:

"NOMADLAND": ABRAN PASO A LA FAVORITA

Hay que hacer memoria para dar con una temporada de premios en Hollywood que comience con una favorita tan incontestable (por el momento) como "Nomadland".

Obtuvo el León de Oro en Venecia, se llevó el premio del Público en Toronto (TIFF), se ha paseado por las distinciones de la crítica en EE.UU. (mejor cinta para la Sociedad de Nacional de Críticos de Cine y para la prensa de Chicago, Boston, Houston...), y su realizadora Chloé Zhao ha ganado la mejor dirección incluso en aquellos premios que no le dieron a "Nomadland" el reconocimiento a la mejor película (la crítica de Los Ángeles y la de Nueva York).

Con Frances McDormand al frente, "Nomadland" se estrenará el 19 de febrero para relatar la historia de una mujer que por culpa de la crisis económica en EE.UU. se ve obligada a vivir en una autocaravana.

"JUDAS AND THE BLACK MESSIAH": MÁS "BLACK POWER"

En un año de movilizaciones antirracistas de Black Lives Matter y en el que "Da 5 Bloods" de Spike Lee ya había apelado al "black power", la cinta "Judas and the Black Messiah" recupera un dramático episodio de los Panteras Negras en los años 60.

Shaka King ha dirigido esta cinta sobre el legendario activista Fred Hampton que se estrenará el 12 de febrero en cines y HBO Max y con la que Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield pretenden entrar en los Óscar de interpretación tirando la puerta abajo.

"MINARI": COREANOS EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO

El circuito "indie" tiene todavía un último as bajo la manga para estos Óscar con "Minari", la aclamada película de Lee Isaac Chung que se llevó los galardones del jurado y del público a la mejor cinta estadounidense en la última edición de Sundance.

"Minari", que se podrá ver a partir del 12 de febrero, ahonda en los dilemas y problemas de una familia de origen coreano que deja California para empezar una vida mucho más rural en Arkansas en los años 80.

"MALCOLM & MARIE": ZENDAYA QUIERE ESTAR EN LOS ÓSCAR

Tras ganar el Emmy a la mejor actriz de una serie dramática por el huracán de "Euphoria", Zendaya también quiere asaltar las quinielas de los Óscar con "Malcolm & Marie", cinta dirigida por Sam Levinson (el creador de "Euphoria") y en donde se mide cara a cara con John David Washington.

En blanco y negro y con sólo dos actores en pantalla, "Malcolm & Marie", que desembarcará en Netflix el 5 de febrero, indaga sobre los secretos de una pareja y explora las claves de su amor o desamor a lo largo de una sola noche.

"THE FATHER": ¿UNA ESTATUILLA MÁS PARA ANTHONY HOPKINS?

Hannibal Lecter le dio un Óscar absolutamente indiscutible, pero Anthony Hopkins, que ha sido nominado en otras cuatro ocasiones, vuelve a sonar con fuerza para la gala de la Academia de Hollywood con "The Father", que se lanzará el 26 de febrero.

El dramaturgo Florian Zeller debuta como director de una película con este retrato de un anciano (Hopkins) que comienza poco a poco a desconfiar de su mente y donde aparece otra ganadora del Óscar: Olivia Colman.

"THE MAURITANIAN": LAS VERGÜENZAS DE GUANTÁNAMO

Los abusos y las vergüenzas de EE.UU. en la cárcel de Guantánamo son la columna vertebral de "The Mauritanian", un drama judicial y político del ecléctico director Kevin Macdonald, quien ya sabe lo que es ganar un Óscar (mejor documental por "One Day in September", 1999).

Jodie Foster, Benedict Cumberbatch y Shailene Woodley lideran esta cinta que se estrenará el 12 de febrero y que fía gran parte de sus bazas a su poderoso elenco, que, al margen de sus nombres más conocidos, también pide paso con Tahar Rahim ("Un prophète", 2009) en la piel de un preso de Guantánamo.