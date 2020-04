Melissa Gallego G. • 14 Abr 2020 - 02:54 PM

Con mucha emoción, el atleta panameño Arturo Dorati, anunció en sus redes sociales que se recuperó oficialmente del contagio de coronavirus.

"ROSA, la asistente virtual del MINSA, me ha notificado que el resultado de mi última prueba del COVID-19 ha dado negativo, lo que significa que en unos días puedo volver a casa con mi esposa y mi familia. Agradezco a todos quienes me pusieron en sus oraciones, a todos los que me llamaron, escribieron o contactaron de alguna manera para hacerme saber que estaban conmigo en esta batalla. Gracias a todos", expresó Dorati.

El esgrimista de 34 años contó que se contagió en Madrid, España, mientras se encontraba entrenando para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allá le empezaron los malestares leves y al regresar a Panamá el pasado 19 de marzo, su condición de salud empezó a empeorar.

"Mis síntomas empezaron como un resfriado normal, con fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. Por tener buenas condiciones físicas y un estilo de vida saludable, pensamos que esto no nos afectaría y es mentira. Al llegar me aislé de mi familia inmediatamente, y el 20 comenzó el verdadero malestar. El coronavirus no es como un resfriado, es mucho peor. Mis síntomas después fueron muy fuertes", contó el atleta en un vídeo publicado por el Comité Olímpico de Panamá.

El campeón nacional y centroamericano de esgrima, hizo un llamado a todos los panameños a tomar conciencia en esta situación, explicando que él estaba aplicando todas las medidas recomendadas, y pese a eso, no pudo evitar el contagio.

"Yo me estaba cuidando, lavándome las manos todo el tiempo. Mi apartamento estaba a 9 segundos de mi lugar de entrenamiento y aún así en algún punto quedé expuesto al virus y me contagié. Eviten salir de casa. Comparto este testimonio para que tomen conciencia y sepan que nadie está a salvo del coronavirus", finalizó.