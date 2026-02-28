Panamá 28 de febrero de 2026 - 18:25

Panamá expresa solidaridad con Bolivia tras accidente de avión militar

Panamá reitera su apoyo fraterno y acompaña a Bolivia en el duelo de familiares y su pueblo tras el trágico accidente.

GABRIEL MARQUEZ -EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

El gobierno panameño expresó su profunda solidaridad con Bolivia frente a la tragedia ocurrida este viernes con el accidente del avión militar en El Alto, que ha costado la vida a decenas de personas y dejado numerosos heridos.

"Ante tan lamentable suceso, manifestamos nuestras sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, así como nuestra solidaridad con quienes atraviesan por este difícil momento. Extendemos también nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos", expresó un comunicado de la Cancillería.

Panamá reitera su apoyo fraterno y acompaña al hermano pueblo boliviano en este doloroso momento de duelo.

