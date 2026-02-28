Panamá expresa solidaridad con Bolivia tras accidente de avión militar. GABRIEL MARQUEZ -EFE

Por Ana Canto El gobierno panameño expresó su profunda solidaridad con Bolivia frente a la tragedia ocurrida este viernes con el accidente del avión militar en El Alto, que ha costado la vida a decenas de personas y dejado numerosos heridos.

"Ante tan lamentable suceso, manifestamos nuestras sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, así como nuestra solidaridad con quienes atraviesan por este difícil momento. Extendemos también nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos", expresó un comunicado de la Cancillería.

