Panamá expresa solidaridad con Bolivia tras accidente de avión militar.

El gobierno panameño expresó su profunda solidaridad con Bolivia frente a la tragedia ocurrida este viernes con el accidente del avión militar en El Alto, que ha costado la vida a decenas de personas y dejado numerosos heridos.
"Ante tan lamentable suceso, manifestamos nuestras sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, así como nuestra solidaridad con quienes atraviesan por este difícil momento. Extendemos también nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos", expresó un comunicado de la Cancillería.
Panamá reitera su apoyo fraterno y acompaña al hermano pueblo boliviano en este doloroso momento de duelo.
