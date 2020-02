Lau Chan • 7 Feb 2020 - 03:00 AM

Tranquila. Esta nota no es para alarmarte, es más para las chicas que pertenecen al grupo de las que no ha tenido novio en mucho tiempo, o que simplemente siente que encontrar el amor no es para ellas.

Cabe aclarar que esto no significa que haya algo mal en ti, simplemente se debe a que eres más feliz cuando estás soltera que cuando tienes novio.

Tu espacio es sagrado

Te encanta pasarla bien con otras personas pero eres muy independiente, primero tu y segundo tu, así que no te ves sacrificando tu espacio para compartirlo con otra persona.

Tienes un plan de vida

No vas a descansar hasta lograr todos tus sueños y metas, por lo que perder tiempo en una relación, simplemente no es para ti.

Tus expectativas son súper altas

Cuando sabes lo que vales, también sabes qué es lo que quieres, quieres a tu lado a alguien que este a tu altura. Esto te puede traer ciertas dificultades para encontrar el amor, ya que nunca vas a considerar a alguien digno de ti o posiblemente la persona que sí te guste entonces nunca gustaría de ti.