Lau Chan • 24 Abr 2020 - 03:00 AM

Vamos, que sé que puedes hacer mejores cosas que estar escarbando en platos rotos. La sensación de desesperación y de no saber qué hacer te ahoga en este momento, pero por lo que más quieras, no le escribas a tu ex, precisamente al que ha sido súper tóxico en tu vida. ¿Lo recuerdas? Sí, ese mismo...¡No le escribas!

Una expareja es una persona que se deja atrás y pertenece a nuestro pasado y nuestros recuerdos. Pero si aún sientes la necesidad de aclarar algo o de saber cómo se encuentra, te doy estos tips.

