6 claves para atraer el amor de pareja

De nada sirve que tengas un rostro bello, una gran personalidad y buenos sentimientos si vas a dañar tu futura relación por tus heridas del pasado, puede ser una herida de abandono por alguno de tus padres, la de un trauma en la infancia o algo reciente con alguna ex pareja. Toma en cuenta ir a terapia antes de involucrarte sentimentalmente con alguien.

Conócete a ti mismo

Si tu no te conoces como esperas que él otro te conozca, no puedes andar por la vida sin saber quién eres en realidad, qué te gusta y qué no te gusta.

Ten buenos hábitos

Hacer meditación, comer frutas al despertar y hacer ejercicios son tres buenos hábitos que puedes hacer todos los días y te traerá grandes beneficios para tener de lejos al estrés que te mata por dentro y sabotea todo a tu alrededor.

Ten claridad del perfil de pareja que quieres

Es un punto imprescindible. ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de analizar qué pareja quieres a tu lado? o, vas dejando que el mundo y el universo escoja por ti y te quedas con lo primero que te llega. Piénsalo.

Ten una mentalidad seductora

Nadie que anda por la vida enojado y negativo atrae algo y mucho menos bueno. Ponte guapo para ti y aclara tus pensamientos, todo llega, no tienes nada malo, pero recuerda que todo empieza en la mente, si lo crees, lo atraes.

Toma acción y conoce a otras personas

El punto más importante y que cierra con broche de oro esta nota. Es imprescindible que conozcas a otras personas porque si solo te rodeas de los mismos amigos de siempre como vas a esperar que alguien se fije en ti. ¡Despierta! En vez de lamentarte por ese hombre o mujer ideal para ti, toma acción y no sientas autocompasión. Siente bien de mente y cuerpo y ya verás que llegará.