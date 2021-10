¿Por qué las personas realizan ghosting?

Algunas de las causas que ocasiona el ghostings son estas:

La otra persona después de un mes no vio interés en ti y prefirió no seguir la conversación.

Darse cuenta que eres una persona altamente tóxica para la salud mental de él o ella.

Notar que te quejas por todo.

Ya ves, y esto no es solo con citas que se están apenas conociendo, esto sucede a diario con parejas que llevan años juntos y la persona más afectada es la que decide no volver a contestarle ningún mensaje. sobre todo, cuando la persona afectada ve que no vas a reaccionar bien o no lo vas a entender, prefiere mejor dejarte ignorado(a).