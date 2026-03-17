Cómo llegar al Castillo de San Lorenzo desde Ciudad de Panamá

Ubicado en la provincia de Colón, en la desembocadura del río Chagres, el histórico Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres es uno de los destinos patrimoniales más impresionantes del Caribe panameño. Llegar desde la Ciudad de Panamá es relativamente sencillo y se puede hacer en menos de dos horas, convirtiéndolo en una excelente opción para una escapada cultural de un día.

La forma más común de llegar al castillo es en vehículo. Desde Ciudad de Panamá, el recorrido inicia tomando el Puente Atlántico, que conecta directamente con la zona atlántica del país.

Una vez cruzado el puente, el trayecto continúa hacia la carretera que conduce al Parque Nacional San Lorenzo, atravesando áreas de bosque tropical que forman parte de uno de los ecosistemas mejor conservados del país. Durante el recorrido, los visitantes encontrarán señalización que guía hasta la entrada del parque y posteriormente hacia el castillo.

El trayecto completo suele tomar entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas, dependiendo del tráfico al salir de la ciudad.

Patronato de San Lorenzo (2) El Patronato de Portobelo y San Lorenzo.

Una experiencia entre historia y naturaleza

El camino hacia el castillo no solo conduce a un monumento histórico, sino también a uno de los paisajes más espectaculares del Caribe panameño. El Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres se encuentra dentro del Parque Nacional San Lorenzo, una zona protegida que resguarda selva tropical, biodiversidad y vistas panorámicas hacia el mar Caribe.

Una vez en el sitio, los visitantes pueden recorrer las ruinas de esta fortaleza colonial, construida para proteger la entrada del río Chagres durante la época del comercio español en América. Desde sus murallas, es posible observar el punto donde el río se encuentra con el mar, un escenario que combina historia, arquitectura y naturaleza.

Gracias a su cercanía con la capital, el Castillo de San Lorenzo se ha convertido en una parada obligatoria para quienes desean descubrir uno de los capítulos más importantes de la historia de Panamá mientras disfrutan de un paisaje único en la región.