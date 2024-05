PAÍS informa que no fue consultado del apoyo presidencial de Melitón Arrocha a Martín Torrijos.

Además, señala que Arrocha no posee facultades legales para comprometer la acción política del Partido PAÍS.

En entrevista con Telemetro Reporta, Melitón Arrocha informó que no renunciará a su candidatura presidencial; no obstante, pide el apoyo de los simpatizantes para la propuesta de Martín Torrijos.

"Me llamó el magistrado Valdés Escoffery (...) No sé de dónde salió porque en ningún momento le he comentado al país que voy a renunciar, lo que he dicho públicamente es que estoy endosando su candidatura".