Ricardo Martinelli asegura que el Tribunal Electoral rechazó candidatura de Marta Linares

"En el día de hoy, se abrió el proceso electoral y todos los partidos pueden ingresar a sus candidatos al llamado Plagel del Tribunal Electoral", manifestó Martinelli.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frmartinelli%2Fstatus%2F1708556798137880991&partner=&hide_thread=false Hoy inició el período de postulación de los candidatos no se permitió el ingreso de @martamartinelli a la Vice presidencia pic.twitter.com/8wdgFeB7IG — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) October 1, 2023

Martinelli asegura que desconoce el motivo del rechazo

El exmandatario indicó que "nos causó mucha sorpresa que ingresamos una enorme cantidad de candidatos, incluyendo a la vicepresidenta Marta Linares, y la misma salió rechazada por motivos que desconozco".

"No quisiera pensar que esto tiene que ver con la persecución política que nos han montado a nosotros y vaya a empeñar el proceso electoral, que espero sea lo más limpio y transparente posible y no se convierta en una campaña de persecución política para sacar a los oponentes del ruedo político".

Importante mencionar que el pasado domingo 24 de septiembre, el exmandatario Ricardo Martinelli, escogió a su esposa Marta Linares de Martinelli como candidata a la vicepresidencia.

Martinelli, asegura que el próximo miércoles 4 de Octubre a las 2 de la tarde estamos convocando a los defensores de la democracia a una concentración en el Tribunal Electoral para la defensa de la democracia de Panamá. NO al golpe de estado