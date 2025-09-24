Marc Anthony sobre los Premios Juventud en Panamá: "Ya era tiempo"

Marc Anthony, uno de los cantantes de salsa más reconocidos del mundo, se encuentra en Panamá para participar en los Premios Juventud 2025 , y expresó su alegría por compartir tarima con el reguetonero puertorriqueño Wisin, así como por el hecho de que el evento se haya trasladado a Latinoamérica.

"Ya era tiempo, porque todo el mundo sabe que nuestra música es universal, es global. Y que se celebre en Latinoamérica, ya era tiempo", declaró el artista y esposo de la modelo paraguaya, Nadia Ferreira.

Durante la entrevista, Marc Anthony estuvo acompañado por Wisin, con quien lanzará una nueva colaboración que ambos presentarán en el escenario de los premios. "Hemos intentado como 30 años buscando algo, y cuando escuché esta canción dije: 'llegó el momento Pipo'(...) Estoy loco porque llegue el jueves", destacó.

Por su parte, Wisin destacó que los Premios Juventud son una vitrina que une a la música latinoamericana y rompe las barreras entre géneros musicales. "Venimos más que presentar un éxito. Venimos a celebrar la música".

Wisin también resaltó que la realización del evento en Panamá refleja la importancia del país en el desarrollo de la música latina, especialmente por ser la cuna del reggae en español.