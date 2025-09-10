Premios Juventud 2025: ATP confirma llegada de artistas y sede principal

Panamá se prepara para ser la sede de los Premios Juventud , uno de los eventos musicales más importantes de la región. Según Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), los artistas empezarán a llegar el 21 de septiembre, mientras que a partir del 14 de septiembre comenzará a arribar la gran producción del evento, con la mayor cantidad de personal y logística.

"Ya hay cuatro hoteles full para estos Premios Juventud. Conoceremos a algunos de los artistas, son más de 60 que vienen con todo su crew de gente que trabaja con ellos", detalló de León.

Sede principal donde albergará los Premios Juventud 2025

"Los artistas empiezan a llegar el 21 de septiembre, el lunes 14 empieza a llegar el macro de la gran producción, la mayor cantidad de gente, ya hay cuatro hoteles full para estos #PremiosJuventud, conocernos a algunos de los artistas, son más de 60 artistas que vienen con todo… pic.twitter.com/qMk4KU2KSP — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2025

El Centro de Convenciones Figali, ubicado en una zona rodeada de mar y riqueza natural, se transforma para albergar el espectáculo, que promete atraer a miles de fanáticos y generar un impacto positivo en el turismo y la economía local.

Con esta preparación, Panamá reafirma su posición como destino ideal para grandes eventos internacionales, combinando infraestructura moderna con atractivos naturales y culturales.