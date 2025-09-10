| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  10 de septiembre de 2025 - 08:40

Premios Juventud 2025: ATP confirma llegada de artistas y sede principal

Más de 60 artistas llegarán para los Premios Juventud 2025. La ATP confirma hoteles llenos y la transformación del Figali para el gran evento.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá se prepara para ser la sede de los Premios Juventud, uno de los eventos musicales más importantes de la región. Según Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), los artistas empezarán a llegar el 21 de septiembre, mientras que a partir del 14 de septiembre comenzará a arribar la gran producción del evento, con la mayor cantidad de personal y logística.

"Ya hay cuatro hoteles full para estos Premios Juventud. Conoceremos a algunos de los artistas, son más de 60 que vienen con todo su crew de gente que trabaja con ellos", detalló de León.

Sede principal donde albergará los Premios Juventud 2025

El Centro de Convenciones Figali, ubicado en una zona rodeada de mar y riqueza natural, se transforma para albergar el espectáculo, que promete atraer a miles de fanáticos y generar un impacto positivo en el turismo y la economía local.

Con esta preparación, Panamá reafirma su posición como destino ideal para grandes eventos internacionales, combinando infraestructura moderna con atractivos naturales y culturales.

