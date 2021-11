"La Iglesia" campeón del 1er día de clasificatorios en el Red Bull Neymar Jrs Five 2021

Reglas del torneo Red Bull Neymar Jrs Five

5 vs 5 pero sin arqueros.

Arco pequeño de un metro por un metro, con área donde no pueden entrar ni atacantes ni defensores (si lo invaden, habrá un tiro desde la mitad de cancha sin portero).

Por cada gol en contra, pierdes un jugador (los jugadores estarán enumerados del 1 al 5, y el 5 sería el primero en salir).

El partido dura hasta 10 minutos o hasta que retiren a todos los jugadores del equipo.

Luego del 5 vs 5 en la fase de grupos, llegan las fases eliminatorias, en octavos, cuartos, semifinal y final, no habrá empates y en el caso que ambos equipos queden con los mismos jugadores en cancha, habrá un 1 vs 1, donde el que marca gana.

Experiencia de los actuales campeones, Niupi FC

Cristian Bermudes relata que lleva 3 años en el torneo; en su primer año los eliminaron en primera ronda y en su segundo año, quedaron campeones (definieron en el 1 vs 1), logrando viajar a Brasil; donde se hicieron amigos de chicos de otros países.

Por su parte Jorge Cogley confiesa que fue una experiencia única y era uno de sus sueños, agradece a Dios que todo salió bien; En Brasil, en el 2019 quedaron terceros, tras caer ante España en semifinales. Jorge considera que este año mira a los equipos más fuertes y espera luchar para lograr el título nuevamente.

Daniel Domínguez y Rafe Lucado también contaron su experiencia en este Red Bull Neymar Jrs Five 2021

Daniel Domínguez: "Conozco a los muchachos que viajaron el año anterior, por allí uno siempre escucha la experiencia de ellos y bueno, se dice que fue muy bonito, y se contagia de eso, querer hacer los mismo que ellos hicieron".

Rafe Lucado: "Es el tercer año que Panamá auspicia el Red Bull Neymar Jrs Five y es el tercer año que participo, la verdad es una experiencia única, tener esa oportunidad. Si tan siquiera pensar de poder conocer a Neymar, es algo que no te de ningún otro torneo; uno viene con mucha ilusión de jugar, de poder saber que un día estas a un paso de dar un viaje internacional y de conocer a una de las estrellas más grandes del fútbol; para todos los amantes del fútbol amateur, este es el torneo más grande que puede existir. Nadie te brinda lo que lo hace el Red Bull Neymar Jrs Five".

Primer día Clasificatorio en el Red Bull Neymar Jrs Five 2021

En cuartos de final, hubo el enfrentamiento entre Ciudad de Dios y La Iglesia, donde se definió en el 1 vs 1, siendo La Iglesia los ganadores. Hay que resaltar que el equipo de Tropical, logró eliminar a los 5 rivales sin ellos perder a un jugador, "desbloqueando" el objetivo "Sácalos a todos".

En semifinales se enfrentaron La Iglesia vs Deportivo Joga Bonito y Niupi Fc vs Tropical. Niupi, actuales campeones, tuvieron que ir a 1 vs 1 para definir al finalista, pero Tropical, con algunos campeones del 2018, logró avanzar. El Niupi Fc tuvo que conformarse con el 3er lugar ante Los Caciques, para buscar una clasificación en el torneo nacional de Red Bull Neymar Jrs Five.

La Iglesia y Tropical disputarían la final de este primer día de clasificación, donde los primeros lograron la victoria por 1-0, pero ambos equipos avanzaron a la final Nacional.