Red Bull Neymar Jrs Five: La Final Nacional en Panamá, vivió momentos cardíacos

Así se vivieron la ronda de semifinales del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá 2021; partidos que se disputaron en las canchas de la Cinta Costera 1, y que en la final, tuvo que resolverse en el "Man to Man".

En la otra semifinal, los actuales campeones de Panamá y que logró el 3er puesto en Brasil en el 2019, El Niupi se enfrentó a La Iglesia, equipo que clasificó gracias a resultados de otros partidos.

Y luego de 10 minutos y un 0-0, el partido semifinal tuvo que definirse por el 1 vs 1 o el llamado Man to Man. Y con una recuperación de Barahona, anotó el gol que les permite eliminar a los campeones y disputar la final vs Éxodo Esparta de Colón.

La final nacional del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá 2021, la disputaron La Iglesia y Éxodo Esparta para obtener un cupo para viajar en enero a Qatar.

Éxodo Esparta anotó el primero gol luego de un tiro de esquina. Tras una jugada colectiva después de un saque de meta, La Iglesia puso tablas en el marcador. Luego de esto, el partido se tuvo que definir en un 1 vs 1 o Man to Man (siendo la tercera final consecutiva que el torneo del Red Bull Neymar Jrs Five Panamá se define de esta manera). Al final Edwin Barahona, con un movimiento de cintura y una definición con la izquierda, le da La Iglesia el boleto directo a Qatar para representar a Panamá en el Red Bull Neymar Jrs Five.

"Para nosotros es una bella oportunidad de representar a nuestro país y lo vamos a hacer de la mejor manera: con garra, con alegría, con pasión, así como venimos a jugar y ganar, nosotros lo vamos a hacer para todo un pueblo panameño. Panamá va a estar en Qatar, La iglesia va a representar al pueblo panameño”, destacó José Ruiz tras la victoria.