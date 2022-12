Aguantar las ganas de orinar: ¿es malo para la salud?

Aguantar las ganas de orinar sin duda es malo para la salud, aún más si esto se hace continuamente a lo largo del día o varias veces a la semana. Algunas personas se escudan con argumentos como "no tengo tiempo para ir al baño" o "se me olvidó que tenía ganas de orinar". Y no miden los riesgos que ocasiona esto, en vista de que puede alterar la función de la vejiga y traer otras repercusiones a largo plazo para su salud.