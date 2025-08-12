Panamá Salud y Bienestar -  12 de agosto de 2025 - 11:27

¿Sufres de ansiedad o depresión? Descubre las señales que no debes ignorar

La psicóloga Karel Guevara explicó las diferencias entre ansiedad y depresión, describió sus síntomas y destacó la importancia del cuidado de la salud mental.

Diferencias entre ansiedad y depresión.

Diferencias entre ansiedad y depresión.

@MIDES
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La psicóloga Karel Guevara durante una entrevista en el programa Tu Mañana el martes 12 de agosto, donde ofreció una explicación clara sobre los síntomas y diferencias entre la ansiedad y la depresión.

“Mientras la ansiedad es una emoción que genera activación y preocupación, la depresión es todo lo contrario, marcada por un estado de ánimo bajo y desmotivación”, indicó. “Mientras la ansiedad es una emoción que genera activación y preocupación, la depresión es todo lo contrario, marcada por un estado de ánimo bajo y desmotivación”, indicó.

Contenido relacionado: Diabetes: recomendaciones para una alimentación saludable que ayude a prevenirla

Síntomas de ansiedad

Entre los síntomas que identifican la ansiedad, la especialista mencionó:

  • Preocupaciones excesivas
  • Sensación de nerviosismo e inquietud
  • Dificultad para relajarse
  • Problemas de concentración
  • Dificultad para dormir

Síntomas de depresión

Respecto a la depresión, los síntomas más comunes son:

  • Sentimientos de tristeza o vacío
  • Pérdida de interés en actividades placenteras
  • Cambios en el apetito y el sueño
  • Fatiga o disminución de la energía
  • Pensamientos suicidas en casos graves

La doctora Guevara enfatizó la importancia del cuidado de la salud mental, especialmente porque el cuerpo puede sufrir desregulación en sustancias químicas, como la hormona del estrés llamada cortisol, que afecta el bienestar emocional.

Recomienda buscar apoyo profesional y adoptar hábitos saludables para mantener el equilibrio psicológico y emocional.

Salud- ansiedad

En esta nota:
Seguir leyendo

Diabetes: recomendaciones para una alimentación saludable que ayude a prevenirla

Recomendadas

Más Noticias