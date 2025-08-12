¿Sufres de ansiedad o depresión? Descubre las señales que no debes ignorar

La psicóloga Karel Guevara durante una entrevista en el programa Tu Mañana el martes 12 de agosto, donde ofreció una explicación clara sobre los síntomas y diferencias entre la ansiedad y la depresión.

“Mientras la ansiedad es una emoción que genera activación y preocupación, la depresión es todo lo contrario, marcada por un estado de ánimo bajo y desmotivación”, indicó. “Mientras la ansiedad es una emoción que genera activación y preocupación, la depresión es todo lo contrario, marcada por un estado de ánimo bajo y desmotivación”, indicó.

Síntomas de ansiedad

Entre los síntomas que identifican la ansiedad, la especialista mencionó:

Preocupaciones excesivas

Sensación de nerviosismo e inquietud

Dificultad para relajarse

Problemas de concentración

Dificultad para dormir

Síntomas de depresión

Respecto a la depresión, los síntomas más comunes son:

Sentimientos de tristeza o vacío

Pérdida de interés en actividades placenteras

Cambios en el apetito y el sueño

Fatiga o disminución de la energía

Pensamientos suicidas en casos graves

La doctora Guevara enfatizó la importancia del cuidado de la salud mental, especialmente porque el cuerpo puede sufrir desregulación en sustancias químicas, como la hormona del estrés llamada cortisol, que afecta el bienestar emocional.

Recomienda buscar apoyo profesional y adoptar hábitos saludables para mantener el equilibrio psicológico y emocional.