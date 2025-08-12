¿Sufres de ansiedad o depresión? Descubre las señales que no debes ignorar

La psicóloga Karel Guevara durante una entrevista en el programa Tu Mañana el martes 12 de agosto, donde ofreció una explicación clara sobre los síntomas y diferencias entre la ansiedad y la depresión.
Síntomas de ansiedad
Entre los síntomas que identifican la ansiedad, la especialista mencionó:
- Preocupaciones excesivas
- Sensación de nerviosismo e inquietud
- Dificultad para relajarse
- Problemas de concentración
- Dificultad para dormir
Síntomas de depresión
Respecto a la depresión, los síntomas más comunes son:
- Sentimientos de tristeza o vacío
- Pérdida de interés en actividades placenteras
- Cambios en el apetito y el sueño
- Fatiga o disminución de la energía
- Pensamientos suicidas en casos graves
La doctora Guevara enfatizó la importancia del cuidado de la salud mental, especialmente porque el cuerpo puede sufrir desregulación en sustancias químicas, como la hormona del estrés llamada cortisol, que afecta el bienestar emocional.
Recomienda buscar apoyo profesional y adoptar hábitos saludables para mantener el equilibrio psicológico y emocional.