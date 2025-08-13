Lactancia materna sin estrés: tips para las mamás primerizas

Durante una entrevista en el programa Tu Mañana, la doctora Lineth Saldarriaga resaltó que la lactancia materna es el mejor complemento nutricional y emocional para el bebé, recomendando que se mantenga desde el nacimiento hasta los 2 años de edad.

La especialista subrayó que las primeras dos horas de vida son fundamentales para fortalecer el vínculo madre-hijo, ya que el contacto temprano permite al bebé aprender la autorregulación y recibir el calostro, rico en anticuerpos.

Cinco tips para una lactancia materna exitosa

Lograr un buen agarre para evitar molestias y asegurar una alimentación adecuada.

para evitar molestias y asegurar una alimentación adecuada. Encontrar una postura cómoda que favorezca la relajación tanto de la madre como del bebé.

que favorezca la relajación tanto de la madre como del bebé. Amamantar a demanda y lo antes posible para estimular la producción de leche.

para estimular la producción de leche. Practicar el contacto piel con piel desde el nacimiento para fortalecer el apego.

desde el nacimiento para fortalecer el apego. Cuidar la hidratación y la alimentación de la madre para garantizar un suministro óptimo de leche.

La doctora Saldarriaga reiteró que amamantar no solo nutre, sino que también fortalece el sistema inmunológico del bebé y contribuye al desarrollo emocional y físico saludable.