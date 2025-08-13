Lactancia materna sin estrés: tips para las mamás primerizas

Durante una entrevista en el programa Tu Mañana, la doctora Lineth Saldarriaga resaltó que la lactancia materna es el mejor complemento nutricional y emocional para el bebé, recomendando que se mantenga desde el nacimiento hasta los 2 años de edad.
La especialista subrayó que las primeras dos horas de vida son fundamentales para fortalecer el vínculo madre-hijo, ya que el contacto temprano permite al bebé aprender la autorregulación y recibir el calostro, rico en anticuerpos.
Cinco tips para una lactancia materna exitosa
- Lograr un buen agarre para evitar molestias y asegurar una alimentación adecuada.
- Encontrar una postura cómoda que favorezca la relajación tanto de la madre como del bebé.
- Amamantar a demanda y lo antes posible para estimular la producción de leche.
- Practicar el contacto piel con piel desde el nacimiento para fortalecer el apego.
- Cuidar la hidratación y la alimentación de la madre para garantizar un suministro óptimo de leche.
La doctora Saldarriaga reiteró que amamantar no solo nutre, sino que también fortalece el sistema inmunológico del bebé y contribuye al desarrollo emocional y físico saludable.