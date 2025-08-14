¡Se viene el bono permanente! Mira cuándo es el segundo pago para jubilados y pensionados

Se espera que el miércoles 20 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) efectúe el segundo pago del bono permanente para jubilados y pensionados de Panamá, correspondiente a B/. 50.00. En diciembre se pagarán B/. 40.00, lo que sumará un total de B/. 140.00 anuales, considerando que ya se entregaron B/. 50.00 en abril.

Según informó la entidad, esta bonificación se otorgará a los jubilados que se encontraban activos en la planilla de la CSS al momento de la promulgación de la ley.

También serán beneficiarios los pensionados del Programa de Riesgos Profesionales (a partir de mediados de abril), los jubilados del Fondo Complementario y del Plan de Retiro de Maestros, este último financiado con el fideicomiso correspondiente.

¿Quiénes no podrán recibir el bono permanente?

Quedarán excluidos aquellos jubilados y pensionados que no aparecían en la planilla a mediados de 2024. Estos deberán esperar a que la ley sea revisada dentro de los próximos dos años para poder optar por el beneficio.

Para más información o consultas sobre el pago del bono permanente, los asegurados pueden comunicarse a los teléfonos 503-2528 o 503-2529.