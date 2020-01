Linette Clement parte de Panamá a Bolivia para participar en Reina Hispanoamericana

Marilyn Cejas • 25 Ene 2020 - 04:16 PM

La representante de Panamá en el certamen internacional Reina Hispanoamericana 2019, Linette Clement, partió la tarde de este sábado 25 de enero desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino a Bolivia, para su participación en el mencionado concurso de belleza.

A través del Storie de Instagram, la Organización Señorita Panamá, compartió un video donde la panameña da un mensaje de agradecimiento. "Estoy muy feliz porque hoy parto a Bolivia al Reina Hispanoamericana, quiero aprovechar este momento para agradecer a la Organización Señorita Panamá, a mis profesores, a todas las personas que me han seguido y que me han brindado su apoyo, sus comentarios, créanme que su energía me llena de mucha motivación".

Publicidad

El Reina Hispanoamericana se llevará a cabo en Santa Cruz de Bolivia, donde Narima Battikha de Venezuela, coronará a su sucesora.

Cabe señalar que Linette Clement fue Top 10 de Señorita Panamá 2019 y ganadora de Mejor Silueta; además, es estudiante de Mercadeo y Publicidad en la Universidad del Itsmo y bilingüe.