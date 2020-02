Massiel Alejandra Llamas representará a Los Santos en Señorita Panamá 2020

View this post on Instagram

Nueva Señorita Los Santos. Massiel Alejandra Llamas Castro, de 22 años. Reina de Calle Abajo de Las Tablas 2016. Licenciada en Administración de Aviación con Opción a Vuelo. Piloto Comercial. Bilingüe (español e inglés); representará a Los Santos en Señorita Panamá 2020. Felicidades a la nueva candidata y la Organización regional. @mllamas18 @senoritalossantosoficial