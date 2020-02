View this post on Instagram

Ciudad de Panamá, 11 de febrero. Organización Señorita Panamá anuncia que ha adquirido los derechos de representación en el país de uno de los concursos más importantes del mundo, Miss Supranational. La noche del 16 de mayo coronaremos a la nueva Señorita Panamá Supranational como una de las 4 reinas titulares del Concurso Nacional de la Belleza, Señorita Panamá 2020. Este evento que tradicionalmente se realiza en Polonia cuenta ya con una reina panameña ganadora en el año 2010, Karina Pinilla Corro. Su Presidente es Mr. Gerhard Parzutka von Lipinski, amigo de la casa, quien cerró esta transacción con el Presidente de Señorita Panamá, César Anel Rodríguez. ¡Bienvenidos Miss Supranational! @misssupranational