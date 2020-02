"Panamá, La Puerta del Universo", nuevo slogan y formato de Señorita Panamá 2020

View this post on Instagram

Con un nuevo formato y más orgullosos que nunca, le mostraremos al universo los aspectos más representativos y hermosos de nuestro país. 30 candidatas se disputan la máxima corona de la belleza panameña. Ahora dándole representatividad a regiones turísticas de gran impacto. El 16 de mayo coronaremos a la nueva Señorita Panamá. A partir de este año, además de Señorita Panamá, llamaremos al Concurso Nacional de la Belleza “Miss Universe Panamá” Somos Panamá, la Puerta del Universo. #PanamaLaPuertaDelUniverso