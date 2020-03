Organización Señorita Panamá pospone primer evento programado para el 24 de marzo

View this post on Instagram

La Organización Señorita Panamá, siguiendo los lineamientos dictados por el Gobierno Nacional de suspender todo evento público hasta el 7 de abril, de forma responsable comunica que el primer evento de la temporada 2020, Gala Nacional de la Belleza, programado para el 24 de marzo, ha sido pospuesto y se realizará una vez la situación en el país se normalice, lo mismo con todas las actividades previas a la Gran Final de Señorita Panamá 2020. Las nuevas fechas dispuestas se anunciarán en la medida en que sea posible. En miras de proteger a nuestras candidatas y personal, hemos suspendido operaciones en nuestras oficinas y todo evento formativo en la preparación del Concurso Nacional, así como la operación administrativa, se realizará a través de las plataformas digitales disponibles. Agradecemos el respaldo y la comprensión de las candidatas, patrocinadores, proveedores, colaboradores y seguidores. Invitamos a la población a tomar medidas preventivas. El lavado de las manos es la clave.