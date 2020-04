View this post on Instagram

En estos momentos difíciles para el país y el mundo, deseamos expresar nuevamente nuestra solidaridad con cada persona que hoy padece. Exhortamos a todos a cumplir las medidas que el Gobierno Nacional ha dictado para garantizar la salud y seguridad de los más de 4 millones de panameños. Es ahora que debemos demostrar cuan unidos somos. Antes de hacer los siguientes anuncios, pensamos mucho el momento en el que estamos. Sin embargo, el proyecto que anualmente realizamos lleva los colores de nuestra Patria, y el orgullo en cada letra que compone la palabra PANAMÁ. Ese orgullo es el que hoy nos lleva a brindar, dentro de lo posible, alegrías a los seguidores que nos respaldan. Podemos hablar de un mañana si todos tomamos las acciones hoy. Es nuestra manera de ofrecer una oportunidad y esperanza para continuar. Previamente anunciamos que pospondríamos toda actividad que represente aglomeraciones. La Quincuagésima Tercera edición del concurso Señorita Panamá®️ se realizará inmediatamente el Gobierno Nacional considere oportuno la reactivación de todas las actividades del país y en el que competirán las 29 candidatas seleccionadas y presentadas en nuestras redes sociales, sin cambio alguno. El espectáculo será transmitido por nuestro canal aliado Telemetro, en una fecha y hora que será anunciada posteriormente. Las ganadoras de este concurso, competirán en los eventos internacionales bajo nuestra Organización en el año 2021. Hemos recibido la oportunidad, al igual que todos los Directores Nacionales que representan la marca Miss Universo alrededor del mundo, de otorgar la representación ganada por derecho sucesorio, y no por designación, en Miss Universo 2020, a la Primera Finalista del concurso 2019, por lo que a partir de este momento, oficializamos como legítima Señorita Panamá®️2020 a Carmen Isabel Jaramillo Velarde, quien nos representará con orgullo en la próxima edición de Miss Universo, en una ciudad y fecha por anunciar. De esta forma la Organización Señorita Panamá®️ cumple con el país, sus seguidores, patrocinadores y aliados internacionales, garantizando desde nuestra plataforma, la presencia y representación del país a nivel internacional.