SIM Swapping, estafa: ¿Qué es y cómo evitar ser víctima? 

Anteriormente en Panamá, ya es conocida la técnica de “phishing”, por los fraudulentos correos electrónicos, mensajes de texto y enlaces se hacen pasar por entidades bancarias o instituciones oficiales, para acceder a información personal y contraseñas de usuarios o clientes. Ahora este grupo criminal utiliza Swapping como nueva modalidad.

image.png

SIM Swapping ¿Cómo evitar ser víctima?

La Policía Nacional recomienda a la población para evitar ser víctima de esta modalidad no prestar sus cuentas bancarias, compartir y publicar información personal en redes sociales y acceder a link o correos sin antes corroborar la información, para evitar ser víctimas de cualquier tipo de estafa por medios electrónicos.

También, no conteste correos de gente que no conoce y no de información personal en redes sociales o en páginas web que no sean seguras. Solo entregue sus datos a entidades de confianza y por los medios oficiales, así sabrá que está en un sitio seguro y evitará también ser víctima de phishing (captación de información general por medio de internet).

Expertos recomiendan usar sistemas de autentificación considerados robustos, como son los SMS o las huellas dactilares que se catalogan como llaves de seguridad digitales.

SIM Swapping en Panamá

El 5 de septiembre en Panamá, se realizaron diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional durante un operativo en el que una red de estafa fue desmantelada mediante la operación “SIM Swapping”, que permitió la aprehensión de doce personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Cabe destacar que las autoridades señalaron que cerca de B/.560,000.00 es el monto de dinero que lograron retirar, de cuentahabientes de diversos bancos.