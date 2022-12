Celulares Xiaomi, Redmi y POCO, no podrán actualizar la versión MIUI14

Con la nueva actualización para sus celulares de la empresa Xiaomi conocida como MIUI14 , más de 11 celulares quedarán por fuera de esta versión no por los niveles de hardware que es un requisito mínimo, sino que es por la antigüedad del mismo teléfono.

MIUI 14 es la nueva actualización que cuenta con una optimización que aporta hasta un 60% de rendimiento y un 22% de mayor eficiencia comparado con MIUI 13 es por ello que no estará disponible para todos los teléfonos de la marca y muchos de ellos se quedarán sin poder disfrutar de esta versión.

image.png

Celulares que definitivamente no contarán con la versión MIUI14

La compañía Xiaomi cuenta con la conocida lista EOS que incluyen todos los celulares que no cuentan con soporte oficial de la marca es por ello que estos dispositivos no recibirán MIUI 14 por parte de la empresa estos son:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi A3 (Android One)

Mi Note 10

Mi CC 9 Pro

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

image.png Celulares Xiaomi no podrán recibir la nueva actualización

Estos móviles Xiaomi no podrán instalar MIUI 14, sin embargo la compañía no descarta que permita más adelante que estos puedan acceder a la actualización, los celulares que al principio no recibirán la actualización son:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi 9 SE

Xiaomi 9 Lite

Xiaomi 9 Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9C

MIU14: ¿Cómo saber si mi celular no tendrá la versión?

Una forma de poder saber su celular Xiaomi, Redmi o POCO podrá actualizarse en un futuro con la nueva versión es comprobar si la memoria de solo lectura (ROM) que tiene instalada está o no basada en Android 12 la mayoría de equipos que tienen esta versión podrán recibir MIUI 14, un software que puede estar desarrollado en base a la propia Android 12 o también en Android 13.