TRAICIONADA | Volkan intenta ahorcar a Asya y luego se golpea fuerte en la cabeza

Volkan, furioso por no encontrar a Alí, se fue a la casa de Asya, allí le reclamó por haberse llevado a su hijo de la escuela y le exigió que le dijera dónde estaba. Entonces, cuando ella le mostró un pedazo de cabello de Alí, él pensó que ella lo asesinó e intentó ahorcarla y al empujarla, hizo que se pegara muy fuerte en la cabeza y callera al piso, entonces, entró Alí y se dio cuenta de lo que su padre le hizo a Asya.

Luego llegaron Bahar y Mert, y asombrados, llamaron a una ambulancia para llevarse a Asya al hospital; Alí no quiso ver a su padre y lo rechazó por lo que hizo.

Volkan fue llevado a la cárcel por las autoridades, le pusieron una orden de alejamiento por seis meses, mientras que el padre de Derin fue a darle las gracias a Asya por no poner una denuncia en contra de su hija y le pidió disculpas.

Turgay golpea a Volkan

El doctor Turgay golpeó a Volkan luego de que este se acercara a ella a reclamarle por haber discutido con Derin, amenazó a Asya con quitarle a Alí y ella se fue a buscarlo a la escuela para llevárselo lejos de él, sintió mucho temor de perder a su hijo.

Alí le preguntó a dónde iban pero ella no le respondió, arrojó su teléfono a la calle y siguió avanzando. Volkan los siguió pero no los encontró. Ella frenó en un lugar cerca al mar y allí le dijo a Alí que no podía vivir sin él, se le acercó con una tijera en la mano y de allí, la escena pasó a la casa de Asya.

Bahar y Mert separados

Las cosas entre Bahar y Mert aún no mejoran, pues Bahar no quiere perdonarlo por lo que pasó con Asya, pero él sigue allí insistiendo para que sigan con su matrimonio.

Alí se aparece en casa de Derin

Alí se apareció en el apartamento donde Derin vive con Volkan, ella se sorprendió al verlo y él también, lo hizo pasar y Volkan le preguntó el motivo de estar allí y él le dijo que Asya lo llevó para que lo llevara a la escuela.

Alí le reclamó a su padre por su supuesto viaje al exterior y le preguntó por qué está allí. Él le mintió, le dijo que Derin es su amiga y él le dijo que si era su amante, Volkan se sintió incómodo y se lo negó.

Alí comenzó a hacerle varias preguntas a Derin sobre su padre y ella se sintió incómoda y le dijo que tenía que ir a cambiarse.

Volkan lo llevó a la escuela y le pidió que lo abrazara.

Volkan le reclama a Asya

Volkan llamó por teléfono a Asya para reclamarle por haberle dado la dirección de Derin a Alí, pero ella le respondió que simplemente lo hizo porque vio que Alí lo extrañaba mucho y él se puso furioso.

Derin visita a Asya y termina en el hospital

Derin fue a reclamarle a Asya y le exigió que saliera de sus vidas, se puso a discutir con ella y le dio un dolor en el vientre, se desmayó y Asya la llevó al hospital.

Por fortuna, no le pasó nada al bebé que espera con Volkan. Gonul acusó a Asya de ser la culpable del desmayo de Derin pero ella le dijo que no hizo nada.

