Vecinos de Altos de La Pradera denuncian presunta conducta indecorosa en vía pública y piden mayor seguridad

Residentes de Altos de La Pradera, en La Chorrera, encendieron las alarmas tras denunciar un presunto caso de conducta indecorosa ocurrido en la Etapa K, Calle 5, donde un hombre habría sido visto deambulando y realizando acciones inapropiadas en plena vía pública.

De acuerdo con testimonios de moradores y videos que circulan en grupos comunitarios, el sujeto presuntamente fue observado sin ropa, generando indignación y preocupación, especialmente por la presencia constante de niños y menores de edad en el sector.

Denuncia en vivo durante Tu Mañana

Durante el segmento de actualidad del programa Tu Mañana, residentes del área se comunicaron en vivo para exponer la situación y alertar públicamente a la comunidad.

Las llamadas no solo sirvieron como denuncia ciudadana, sino que también aportaron detalles sobre el presunto responsable, quien según los reportes habría estado caminando

por la zona mientras cometía actos inapropiados.

Una de las intervenciones que más impactó a la audiencia fue la de la tía de una de las niñas que se encontraba cerca del lugar, quien denunció lo ocurrido y expresó su preocupación por la seguridad de los menores.

Autoridades en el área e investigación en curso

Tras hacerse pública la denuncia, moradores aseguran que el individuo se retiró del inmueble, mientras que unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público se mantienen en el área realizando diligencias.

La comunidad exige acciones inmediatas para garantizar la seguridad y tranquilidad del sector, mientras el caso continúa bajo investigación oficial.