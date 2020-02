SHOWBIZ • 5 Feb 2020 - 08:39 AM

A día de hoy, la serie 'Hannah Montana' sobre una joven que llevaba una doble vida como una de las estrellas pop más famosas del planeta sigue siendo uno de los mayores éxitos que ha cosechado nunca la factoría Disney, que dio pie a varios discos, giras e incluso una película.

Sin embargo, como suele suceder en estos casos, su protagonista Miley Cyrus no guarda un recuerdo demasiado bueno de aquella época que le obligó a vivir su adolescencia bajo un intenso escrutinio público y nada hacia presagiar hasta ahora que estuviera planteándose revisitar ese personaje, como sí ha hecho Hilary Duff con Lizzie McGuire.

Por esa misma razón, el anuncio de que los estudios están trabajando en una segunda parte ha supuesto toda una sorpresa. Sin embargo, esta nueva producción sería en realidad una precuela centrada en el padre de Hannah, al que daba vida en la ficción el de la propia Miley, Billy Ray Cyrus.

"Están hablando de hacer una precuela y, en mi caso, no me lo pensaría dos veces antes de aceptar participar en ella porque me daría una buena excusa para recuperar mi peinado mullet", ha desvelado Billy en una entrevista al portal Hollywood Life.

El famoso cantante country interpretaba en la serie a un músico retirado que vivía centrado en sus dos retoños tras el fallecimiento de su mujer y que eventualmente se convertía en el mánager de su hija cuando esta iniciaba una carrera musical.

"Creo que hay toda una historia por explorar que explicaría cómo Miley acabó convirtiéndose en Hannah Montana", ha apuntado Billy, que considera que en esta ocasión los productores deberían de contratar a "un actor de verdad" para que haga justicia a la trama que estén preparando.