De cara a la última temporada de la popular serie 'Riverdale', la actriz Lili Reinhart tuvo que enfrentarse a otra escena que volvía a sacarla de su zona de confort después de que su personaje, Betty, bailara en ropa interior alrededor de una barra de pole-dance en uno de los episodios antiguos.

En esta última ocasión, tenía que aparecer con un conjunto de lencería y nada más, y aunque ha querido dejar claro que nadie la "presionó" para que lo hiciera, sí reconoce que se sintió muy incómoda e insegura. Finalmente decidió desnudarse parcialmente ante las cámaras

para mandar un mensaje positivo a todos los fans de la historia al mostrar su físico sin filtros ni retoques.

"No tengo el típico cuerpo que se espera de las chicas que salen en la televisión, con una cintura estrecha, unas piernas largas y delgadas", ha insistido en una nueva entrevista a Los Angeles Times. "Y ahí es cuando se complica la cosa. No puedo predicar la importancia de aceptarse a uno mismo si no lo practico. Así que, pese a que no me siento nada a gusto en mi propio cuerpo, me pareció muy importante hacer esa escena en la que aparezco en sujetador para que la audiencia pudiera verme, tal y como soy. Lo hice por todos aquellos que piensan que deberían de tener un aspecto concreto".

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, que siguen dietas especiales antes de rodar este tipo de escenas y dejan incluso de comer durante períodos de 12 horas, Lili decidió no prepararse de una manera especial.

"Cuando entras en Instagram, lo único que ves son personas guapísimas con unos cuerpos perfectos. Pero cuando vas a la playa... ¿cuánta gente tiene realmente ese aspecto? Desde luego, yo no veo a nadie así. Instagram y la pasarela de Victoria's Secret no son una representación de la vida real", ha afirmado.