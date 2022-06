Alessio Gronchi reafirma que seguirá apoyando a Lady Gaga en Yo Me Llamo

No entiendo porque el público no te apoya pero yo sí y por mí sigues en la competencia No entiendo porque el público no te apoya pero yo sí y por mí sigues en la competencia

Por otra parte, la One Two le expresó que siga adelante, y que ojalá el público viera el gran talento y esfuerzo que haces en el escenario de los sueños.

El 4to jurado reacciona

Tras su show, Lady Gaga obtiene las primeras impresiones de su presentación, algunos dijeron que convenció mientras otros opinaron en contra de Alessio Gronchi.

lady gaga espectacular hoy me convenció — Fernanda (@gloriartes) June 29, 2022

Lady Gaga desea que el público pueda reconocer su esfuerzo en el escenario de los sueños

Lady Gaga se emociona al decirle al público que se dedica a la música desde hace muchos años y lo único que quiere es que todos en casa disfruten en casa su talento. "Esto lo hago por ustedes", expresó.