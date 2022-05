¡Bomba! Participante de Yo Me Llamo Panamá podría ser hijo de Oscar D'León

En el segmento "Confesionario" de Yo Me Llamo , Omslig D'León , quien personifica a "El Sonero del Mundo", Oscar D' León , dejó entrever que pudiera ser el hijo del reconocido salsero venezolano . ¿Qué tal?

Durante la entrevista expresó: "Había estado tratando de evitar esa pregunta, podría decir que sí, como podría decir que no, padre es el que cría. Si existiese la posibilidad de que hubiese un contacto, me encantaría" .

Todo apunta a que podría ser el hijo del intérprete de innumerables éxitos como "Llorarás", "Sigue Tu Camino", "Bajo La Tormenta" y muchos más.

Aun cuando el participante de Yo Me Llamo no dio un Sí rotundo a la interrogante, hay pruebas que lo demuestran; una de ellas es una publicación de un diario venezolano del año 2017 en el que el cantante asegura serlo y eso no es todo, porque si buscamos en Google al Sonero del Mundo, en los datos biográficos aparece su nombre como uno de sus hijos, ¿Qué les parece?

OscarDLeon.jpg

Su participación en "Yo Me Llamo"

Omslig confesó que es la primera vez que imita a Oscar D'León y que si está en el programa es "por mí mismo, por mi propio esfuerzo, por mi mérito y no quiero que esto vaya a traer algún favoritismo". ¡Más claro no canta un gallo! ¿No creen?

Experiencia artística

Para quienes no sabían, hace poco el artista estuvo en el programa Tu Mañana, lanzando un tema musical titulado "Se Formó La Fiesta" junto a El Tony y Yorbel. Es decir, su experiencia en la industria musical es amplia y al parecer, de varios años.

Se formo la fiesta.mp4

Omslig D'León tiene casi 9 años en Panamá y lleva cinco años sin poder ver a su madre, quien se encuentra en Venezuela.