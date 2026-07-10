El fenómeno regresa: "Yo Me Llamo All Stars" reunirá en Panamá a las grandes estrellas de la franquicia internacional

La competencia musical más exitosa de la televisión está de vuelta y, este año, lo hace en una edición sin precedentes. Yo Me Llamo All Stars reunirá en Panamá a destacados artistas y finalistas de distintas versiones internacionales del formato, convirtiendo al país en el escenario donde volverán a brillar las mejores estrellas que ha dado el universo Yo Me Llamo.

La nueva temporada contará con ocho shows en vivo , en las que el talento, la puesta en escena y el espectáculo alcanzarán un nivel nunca antes visto en la franquicia.

Antes del inicio de la competencia, Telemetro realizará un gran concierto y conferencia de prensa, donde el público conocerá oficialmente a los 12 artistas elegidos mediante las votaciones realizadas en Telemetro.com. Será la primera oportunidad para ver y escuchar en vivo tanto a los participantes internacionales como a los artistas panameños que regresan para formar parte de esta edición especial.

Este evento marcará el inicio de una temporada que promete emociones, grandes interpretaciones y un nivel artístico de talla internacional, consolidando a Panamá como el punto de encuentro de los mejores imitadores de la región.

Durante las últimas semanas, miles de fanáticos han participado activamente en la plataforma de votaciones de Telemetro.com, donde tuvieron la oportunidad de apoyar a sus artistas favoritos. El voto del público ha sido decisivo para definir quiénes obtendrán un lugar en el Escenario de los Sueños.

Con Yo Me Llamo All Stars, Telemetro apuesta por una producción de gran formato que reunirá talento de diferentes países, invitados especiales y una puesta en escena diseñada para ofrecer al público una experiencia única.

El concierto se realizará este domingo 26 de julio a las 2pm en Westland Mall, Arraiján totalmente abierto a todo público. Y Los shows iniciarán a partir de agosto.

Yo Me Llamo All Stars… el Mega de Megas… llega en agosto, solo por Telemetro.