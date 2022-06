El mayor miedo de Rolando Laserie en Yo Me Llamo es su salud

Luis Morales llegó a Yo Me Llamo seguro de que pondría el toque tropical en el escenario de los sueños interpretando los temas del entrañable artista cubano, Rolando Laserie , a pesar de que su música en estos momentos no sea la más recordada, se puede afirmar que ha conquistado al público más joven.

Yo no tengo mayor rival que yo mismo, lo único que me preocupa es mi salud, de eso depende que todo salga bien Yo no tengo mayor rival que yo mismo, lo único que me preocupa es mi salud, de eso depende que todo salga bien

Recordemos que, Luis Morales, quien tiene 50 años de edad, ha estado teniendo ciertos problemas durante sus ensayos por problemas con la garganta. Su profesor de Canto, Ian, le ha recomendado que se mantenga haciendo gárgaras con limón y miel, pero parece que este tema sigue afectándole.