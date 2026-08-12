Emotivo momento en Yo Me Llamo All Stars: producción recuerda a Agustín Clément

Yo Me Llamo All Stars recuerda a Agustín Clément durante el primer show

La producción de Yo Me Llamo All Stars Panamá rindió un emotivo homenaje al actor, director y creativo panameño Agustín Clément durante el primer show en vivo del programa.

Clément, quien falleció en enero de 2026 a los 53 años, dejó una trayectoria de más de 30 años vinculada al teatro y la televisión panameña, donde se convirtió en una figura reconocida por el público.

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Agustín Clément fue jurado de Yo Me Llamo

El artista también formó parte de la historia de Yo Me Llamo Panamá, al desempeñarse como jurado durante la séptima temporada del programa.

Su participación lo acercó a una nueva generación de espectadores y le permitió aportar su experiencia y conocimiento dentro de la competencia de imitadores.

Telemetro

Durante el primer show de Yo Me Llamo All Stars, la producción recordó su trayectoria y el aporte que realizó a la televisión y a las artes escénicas del país.

Más de 30 años de trayectoria en Panamá

A lo largo de su carrera, Agustín Clément participó en numerosas producciones que marcaron una época en el teatro y la televisión local.

Su trabajo lo convirtió en un rostro conocido de la escena artística panameña y en una figura vinculada al desarrollo de diferentes proyectos culturales y televisivos.

Su fallecimiento en enero de 2026 generó muestras de pesar entre colegas, amigos y seguidores, quienes destacaron su trayectoria y su aporte a la cultura panameña.

El homenaje realizado durante Yo Me Llamo All Stars recordó precisamente esa faceta de Clément y su vínculo con el programa que lo tuvo como jurado.