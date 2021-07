Imitador de Horacio Valdés causa conmoción entre los jurados de Yo Me Llamo 2021

Una interpretación que dejó sin palabras al selecto jurado de Yo Me Llamo Panamá 2021 fue la de Horacio Valdés , como todos sabemos, el verdadero cantante falleció a inicios de este año, causando gran conmoción en el país por su inesperado deceso.

Entre las personas más cercanas a Horacio, además de su familia, parte del jurado de Yo Me Llamo eran muy amigos del cantante, por lo que al oírlo imitar, las lagrimas no pudieron faltar por parte de la cantante Ingrid de Ycaza. Por su parte, el propio Aaron Zebede tuvo que levantarse del puesto y no pudo pronunciar ni una sola palabra.