Lady Gaga , la participante de Yo Me Llamo 2022 lo dio todo en este 4to show interpretando "Just Dance" en el escenario de los sueños. Pero eso parece que para el público no es suficiente.

Así es, tras su presentación afirmó que diariamente se pregunta porque la gente no ve el esfuerzo que hace, y es que show tras show esta oriunda de Chorrera sorprende a los jurados con cada una de sus presentaciones, tanto así que Ingrid De Ycaza, jurado de Yo Me Llamo 2022, le dijo que no se preocupe por lo que opine el público ya que ellos votan porque les gusta la persona no por el talento.