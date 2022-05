"Sentí que me entregué, que lo di todo": Mon Laferte en Yo Me Llamo Panamá

La talentosa joven panameña Valeria Murillo, quien le dio vida a Mon Laferte en Yo Me Llamo; aseguró que se siente afortunada y agradecida por la oportunidad de ser parte de la cuarta temporada del programa.

"Me siento complacida con lo que hice ayer, entiendo que todos los participantes fueron súper bueno y siempre uno tiene que salir, sentí que me entregué, que lo di todo..." , expresó.

Asimismo, durante la entrevista este miércoles en Tu Mañana, sorprendió hasta a los presentadores, a quienes les aclaró que es cantante profesional y que ha sido educada en este campo.

"Me dedico a cantar, llevo cantando desde que tengo 13 años, profesionalmente, también soy educada en canto, soy polifacética, la verdad es que proyecto que se me presente, proyecto que le entro, porque me gustan muchos los medios, la televisión...", manifestó.

Pero eso no es todo, además de ser modelo (representante de Valle de Antón en Señorita Panamá 2021) y cantante; Valeria es periodista y actualmente se dedica a crear contenido de videojuegos para su canal de YouTube y a cantar de forma profesional.

Sin duda, Valeria Murillo, de 29 años, es la fiel demostración de que cuando quieres y deseas cumplir tus sueños, no hay limitaciones para lograrlo. Padece de epidermolisis bullosa, el segundo caso registrado en el país y no tiene cura; se trata de la fragilidad de la piel haciendo que aparezcan ampollas y úlceras.

Ha participado en otros concursos de música e hizo historia al convertirse en la primera candidata de Señorita Panamá con algún tipo de discapacidad.