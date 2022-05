Yo Me Llamo 2022: Mon Laferte es la primera eliminada de la competencia

El primer programa de la 4ta temporada de Yo Me Llamo reveló a los 11 artistas seleccionados y también se vivió la primera eliminación. Entérate quién abandonó la competencia.

De infarto estuvo este primer show de Yo Me Llamo 2022, en el cual cada uno lo dio todo y más, dejándole un trabajo muy difícil a Ingrid De Ycaza, Alessio Gronchi y a la One Two.