Yo Me Llamo 2022: Selena asegura que el apoyo del público no va a ser en vano

Yo Me Llamo 2022: Selena Quintanilla asegura que el apoyo del público no va a ser en vano

La verdad es que tenía muchas ganas de volver pero no creo que vuelva entrar pero el apoyo de la gente se hizo sentir

Asegura que lo va a dar todo en el 6to show y que el voto de fe que le ha dado el público no va ser en vano. "Me siento muy positiva porque el apoyo que me han brindado no puede ser en vano". expresó.