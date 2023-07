Yo Me Llamo 2023: Ricardo Arjona revela el reto que significó cantar en el 6to show

Perdón, es una semana super difícil, estuvimos muy enfermos y le tenía mucho miedo a esta canción Perdón, es una semana super difícil, estuvimos muy enfermos y le tenía mucho miedo a esta canción

Confiesa el oriundo de Chile tras la pregunta de por qué se veía tan emocionado por las palabras del jurado.

Antes de tener las clases de Yo Me Llamo yo no podía cantar esta canción, en los ensayos lo hice muy flojo y pensé que me iba a ir, pero que supiera Panamá que hice un tremendo esfuerzo.

Agregó el participante que cantó la canción con el corazón porque lo más seguro que debido a la gran enfermedad que presentó, una infección fuerte en las cuerdas vocales, no iba a poder interpretar como lo hizo en el 6to show. ¡Bravo!

Ricardo Arjona se emociona tras cantar Señora de las 4 décadas

Yo Me llamo 2023, Ricardo Arjona HD_2023_07_25_20_53_42.mp4

Presentación de Ricardo Arjona en el 6to show