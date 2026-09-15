Yo Me Llamo All Stars, quinto jurado: ¿cómo votar por tu participante favorito este martes?

Este martes 15 de septiembre será el sexto show de Yo Me Llamo All Stars , edición en la que los participantes deberán dar su máximo esfuerzo en el escenario para evitar quedar descalificados.

Los cuatro jurados evaluarán minuciosamente cada interpretación, por lo que una sola falla podría dejarlos fuera de la competencia.

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Para apoyar a su artista favorito y evitar su eliminación, el público puede votar como quinto jurado desde cualquier dispositivo.

Yo Me Llamo All Stars: Pasos para votar por tu participante favorito: