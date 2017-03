Bill Condon rechaza dirigir a Lindsay Lohan en una película de "La sirenita"

El director Bill Condon ha tardado cerca de un mes en responder públicamente a la propuesta que le lanzó la actriz Lindsay Lohan, a través de su cuenta de Instagram, sobre una posible colaboración profesional que consistiría básicamente en que el cineasta se encargara de dirigir una nueva versión de 'La sirenita' que, como no podría ser de otra forma, estaría protagonizada por la controvertida intérprete.

"Lo sé, yo también me he enterado [de la idea planteada por Lindsay]. Me parece que fue un gesto muy dulce por su parte y de verdad espero que su proyecto pueda salir adelante algún día. Pero creo que yo ya he tenido suficiente con recibir la joya de la corona [de las producciones animadas de Disney]. Sin duda iré a ver 'La sirenita' cuando esté en los cines", explicó el realizador a la revista Vulture haciendo gala de su faceta más políticamente correcta.

Teniendo en cuenta que la propia intérprete se marcaba como un objetivo irrenunciable conseguir que Condon se sumara a su proyecto, del que por otro lado se desconoce si ha llegado a oídos de los propios ejecutivos de los estudios Disney, este ligero contratiempo podría llevar a la controvertida actriz a tener que buscarse otra idea con la que resucitar su maltrecha carrera en el séptimo arte.

"Volvería a cantar de nuevo como Ariel en 'La sirenita' si Disney aprueba que Bill Condon la dirija. Mi hermana Ali Lohan cantaría el tema principal de la banda sonora. Además, Kristen Graham debería interpretar a Úrsula, sencillamente porque es la mejor", escribía Lindsay en la citada publicación de Instagram antes de borrar el texto y limitarse a compartir con sus seguidores una imagen con la que justificar su supuesto parecido físico con el célebre personaje animado.