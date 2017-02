Emma Watson, la nueva princesa Disney: "Me identifico mucho con Bella"

635x357 Emma Watson protagoniza de la nueva versión del clásico de Disney "Beauty and the Beast". Foto/Disney.

Emma Watson, la protagonista de la nueva versión del clásico de Disney "Beauty and the Beast", asegura en una entrevista con Efe que se "identifica mucho" con la princesa por su independencia y su curiosidad.

Fue eso lo que le llevó a aceptar el papel pese a que en 2015 rechazó encarnar a Cenicienta en la nueva adaptación del cuento, un papel que finalmente recayó en Lily James.

Pero en este caso, el proyecto dirigido por Bill Condon, responsable de las dos últimas partes de la saga Twilight, y coprotagonizada por Dan Stevens (Matthew Crawley en la serie "Downton Abbey") era diferente, había algo del personaje que "realmente" le llamaba.

"Si consigo parecerme un poco más a ella es que algo estoy haciendo bien", afirmó en una entrevista en Londres la actriz, quien se hizo mundialmente popular con apenas nueve años por interpretar al personaje de Hermione Granger en la taquillera saga de "Harry Potter".

La actriz de 26 años, embajadora de buena voluntad de ONU mujeres, considera que la película va dirigida a un público "adulto" que quiere volver a sentirse "como un niño" y adelantó que el largometraje -40 minutos más largo que el filme de animación de 1991- introduce novedades respecto a ésta.

Además de las inolvidables canciones del filme animado como "Be our guest" o "Something There", se incluyen tres nuevos temas inéditos del laureado compositor Alan Menken, responsable también de la banda sonora del filme original -por la que ganó un premio Óscar- así como la de otros clásicos de Disney como "The Little Mermaid", "Pocahontas" o "Aladdin".

Y en esta ocasión se "ahonda mucho más en la vida pasada de Bella en su pequeño pueblo y de Bestia en el castillo".

La película, que llega el próximo 17 de marzo a las pantallas españolas ante una gran expectación, mezcla imagen real con la animación que da vida a la Bestia mediante la tecnología de captura del movimiento (del inglés motion capture) o a otros de los protagonistas de la historia, como Lumiere o la Mrs Potts.

Gracias a esta avanzada técnica, Stevens actuaba con un traje especial que después permitió a los productores convertirle en Bestia de manera digital.

El actor, de 34 años, aseguró a Efe que esta tecnología nunca se había utilizado para una película "de amor de estas características" y manifestó que sí se reconoce a sí mismo en el rostro de la bestia porque es "muy detallado". "Es mágico lo que han conseguido", agregó.

Stevens contó que para él el mensaje principal que tiene la película, que considera "un cuento de hadas apto para todas las generaciones", es "el poder que tiene el amor de transformar a las personas".

Además de Bella y Bestia, en esta versión tampoco faltan personajes míticos de la cinta original como el fanfarrón pretendiente de Bella, Gastón, a quien da vida el actor Luke Evans, o los inolvidables Lumière, Ding Dong y Mrs Potts, a quien ponen voz Ewan McGregor, Ian McKellen y Emma Thompson, respectivamente, en la versión original en inglés.

La actriz y cantante Audra McDonald es Garderobe, el armario que engalana a Bella en el castillo, y que como novedad en la cinta, tiene un romance con un nuevo personaje, un piano a quien interpreta Stanley Tucci.

Ambos reconocieron a Efe que les supuso "un reto" actuar sólo poniendo las voces, pero que les ayudó contar con un "buen director".

Tucci, conocido por sus apariciones en "The Devil Wears Prada", "The Hunger Games" o "Spotlight", aseguró que "Beauty and the Beast" es una de sus películas favoritas de Disney, pero que "todas" le encantan.

Veintiséis años después de su primer estreno, "Beauty and the Beast" sigue siendo una película "icónica", agregó McDonald.